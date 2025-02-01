تداول 34 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت بيانًا إعلاميا عن حركة السفن والنقل بالميناء، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن.. بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة

حركة الصادر من البضائع العامة



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32914 طن تشمل: 4700 طن صويا و1330 طن ملح و16016 طن يوريا و6300 طن كلينكر و4568 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18675 طن تشمل: 1800 طن ذرة و950 طن فول صويا و3790 طن حديد و3655 طن فول و1580 طن خردة و400 طن بازلاء و6500 طن سكر.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33165 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 70518 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4630 حركة.

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