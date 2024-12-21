تداول 32 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت بيانًا عن حركة السفن والبضائع جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن بينما غادر 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23140 طن تشمل: 7291 طن يوريا و7700 طن جبس معبأ و8149 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55857 طن تشمل: 1517 طن حديد و6300 طن فول و16125 طن ذرة و1360 طن خشب زان و8700 طن قمح 11380 طن خردة و2990 طن مولاس و7485 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 275 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 157 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 315 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52191 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130009 طنًا.

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3763 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف وطنطا، و1 قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2597 حركة.

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