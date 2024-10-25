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محافظات

ضمن مبادرة بداية، توقيع الكشف الطبي على ٧٦٤ مواطنا خلال قافلة طبية بدمياط

قافلة طبية بدمياط..
قافلة طبية بدمياط.. ڤيتو

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، وذلك بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

القافلة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار

تتضمن القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق وذلك ضمن الاجراءات التنفيذية داخل المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان

حيث صرح الدكتور بدران بانه قد تم الانتهاء من فعاليات القافلة الطبية بقرية عزبة البنك بكفر سعد خلال يومى الاربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر اكتوبر الجارى، تضمنت ٨ عيادات باجمالى ٨ تخصصات طبية  .

قافلة طبية مجانيه بدمياط
قافلة طبية مجانيه بدمياط

وأضافت د.سها خيري منسق القوافل العلاجية بأن القافلة تردد عليها ٧٦٤ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٧ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وإصدار تقارير للعلاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالة، بالإضافة إلى إجراء ١٨٨ تحليلا بمعمل الدم و١١ تحليلا بمعمل الطفيليات. 

وكذلك فحص ١٦ حالة بالأشعة و١٤ حالة أخرى بالسونار، كما تم فحص ١٠٦ حالات ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر " افحص واطمن " وأيضًا عقد  ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها  ٦٦ مواطنا على مدار اليومين.

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