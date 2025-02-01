السبت 01 فبراير 2025
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الانتهاء من تركيب وتخطيط الإشارات المرورية بمنطقة الشرقاوي بالاسكندرية

الانتهاء من تركيب
الانتهاء من تركيب وتخطيط الإشارات المرورية بمنطقة الشرقاوي

أعلنت محافظة الإسكندرية منذ قليل برئاسة الفريق احمد خالد حسن عن الانتهاء من تركيب وتخطيط الإشارة المرورية  الثانية بمنطقة الشرقاوي  بنطاق حي وسط، وذلك بمعرفة قسم التخطيط والبحوث التابع لإدارة العامة لمرور الإسكندرية.

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وأكد محافظ الإسكندرية،  أنها الأولي من نوعها منذ إنشاء المحور للحد من الحوادث المرورية بمحور المحمودية وللحفاظ على أرواح المواطنين من القاطنين بعدد من المناطق القريبة منه ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

 

واوضح محافظ الإسكندرية،  انه تم اصدادر بعض القرارات والتى تضمنت   تخفيض سرعة السير على الطريق من 90 كم/ ساعة إلى 70 كم/ ساعة، وأيضا إنشاء إشارات مرورية لعبور المشاة ببعض المناطق وفقا للرؤية المرورية لتقليل نسبة الحوادث حفاظا على الأرواح والممتلكات.

واشار الفريق احمد خالد  الى انه  تقرر زيادة أعمال الإنارة بطول محور المحمودية أثناء الفترة الليلية للحد من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تكثيف التمركزات المرورية على طول المحور خاصة في المناطق الأكثر ازدحاما.

 

جدير بالذكر أن تلك القرارات هي من الأولي من نوعها والتي تم إصدارها بعد التنسيق الكامل مع قسم التخطيط والبحوث بالإدارة العامة لمرور الإسكندرية لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وضمان عدم تأثر المحور كشريان مروري حر مهمته الأساسية المساعدة في انهاء التكدس المروري بطريق الحرية بشارع أبو قير وطريق الكورنيش لاسيما بعد إيقاف قطار أبو قير 

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محافظة الإسكندرية الفريق أحمد خالد لمرور الإسكندرية قطار ابو قير

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