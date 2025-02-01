تعليم الإسكندرية يشارك في افتتاح ورشة عمل مشروع مسار

شارك الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية في افتتاح ورشة عمل (مشروع مسار لرفع وعي طلاب المرحلة الإعدادية بمسارات التعليم المختلفة ) والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية.

ويأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم الفني لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، وفي ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوعية المعلمين والطلاب لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني.

وجاء ذلك بحضور ناصف واصف مدير مكون الخدمات الاستشارية المهنية ومراكز التميز للاقتصاد الأخضر بمشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي وإسلام شحاتة خبير التوجيه الوظيفي بالوكالة الألمانية والمهندس محمد حسين مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل والدكتور رمضان الزغبي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإعدادي، وبمشاركة محافظات ( الإسكندرية، مطروح، الغربية، الشرقية، المنيا، أسوان، القاهرة، الجيزة ).

وأكّد أبوزيد أنَّ تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته ( زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج ) لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

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