السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

فرح محفوظ: برونزية كأس العالم لسيف المبارزة في مصر لها طابع خاص

فرح محفوظ لاعبة منتخب
فرح محفوظ لاعبة منتخب مصر للسلاح، فيتو

منتخب مصر للسلاح، أعربت فرح محفوظ لاعبة منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئات، عن سعادتها بتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة بنادي النادي خلال الفترة ما بين 31 يناير وحتى 2 فبراير 2025.

وقالت فرح محفوظ: "لا أستطيع وصف شعوري بالفوز بالميدالية في بلدي ووسط أهلي وأصدقائي ومدربيني، خاصة وأن جميع المباريات كانت قوية للغاية حتى النهاية، مما منح الفوز طابعًا خاصًا".

كأس مصر للسلاح

وعن صعوبة المواجهات، أوضحت أن معظم المباريات انتهت بفارق لمسة واحدة، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى التدريبات المكثفة والمشاركات العديدة التي ساهمت في اكتساب الخبرات المختلفة التي ساعدتها لتحويل تأخرها في بعض المباريات للفوز.

وأضافت: "المباراة الأصعب كانت في دور الـ64 أمام لاعبة فرنسا، وكذلك مواجهة ربع النهائي أمام بطلة إيطاليا، والتي ضمنت خلالها الحصول على ميدالية والتأهل إلى نصف النهائي".

طموحات مشروعة 

وعن مباراة نصف النهائي، قالت: "قدمت مباراة جيدة، لكن كان بإمكاني تقديم الأفضل، خاصة أن اللاعبة المجرية كانت قوية، إلا أنني أحمد الله على تحقيق الميدالية."

وبخصوص تطلعاتها المقبلة، أكدت أنها تسعى لتحسين تصنيفها العالمي والعودة إلى قائمة أفضل 8 لاعبات ناشئات، بل والوصول إلى أفضل 4 لاعبات على مستوى العالم.

واختتمت تصريحاتها قائلة: "سأستعد بقوة لبطولة إفريقيا، وطموحي دائمًا أن أقدم أفضل ما لدي وأحقق المركز الأول عالميًا."

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