ترامب والولايات المتحدة الارهابية!

في جميع الانتخابات التى تجرى في الولايات المتحدة الإرهابية أو الكيان الصهيونى أو دول الغرب المدلس، أتمنى نجاح المرشح المتطرف في مواقفه تجاه القضايا العربية، لأن المتطرف يظهر الوجه الحقيقى لهؤلاء المجرمين الذين يدعون الديمقراطية والحريات والتمسك بحقوق الإنسان، وهم قتلة إرهابون سفلة، والأبعد عن كل الشعارات التى يرفعونها..

زعيم العصابة بايدن الهادىء النايم التايه دائما، أشرف على الإبادة الجماعية في غزة التى كانت تجرى أمام العالم، خاصة العالم الذى يدعى الحريات وحقوق الانسان، وكان الإرهابى بايدن كأى رئيس للولايات المتحدة الإرهابية يدعم الكيان الصهيوني ربما بصورة لم تحدث في أى فترة سابقة، ولم يكن دور إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا أقل إرهابا من زعيمة الإرهاب في العالم أمريكا الإرهابية..

اليوم يحكم الولايات المتحدة الإرهابية، رجل أعمال تاريخه ملطخ بكل سفالات الحياة، لص، فضائح جنسية، متطرف، وكما قال العالم الوطنى النموذج الدكتور على مصطفى الحفناوى: ترامب رئيس مجنون انتخبه شعب جاهل! ولكن هذا المجنون لا نقبل أن يمارس جنونه علينا، يمارسه على شعبه هو حر، ولكن علينا فهذا أمر مستحيل، فنحن شعب له تاريخ وحضارة ممتدة في أعماق بداية الخلق..

لسنا دولة تأسست على إبادة دولة أخري، إبادة شعب كامل استخدم معه كل الجرائم بعيدة تماما عن الإنسانية، بعيدا القتل بالسلاح، فقد كان الغزاة الاوروبين فى الشتاء يعطون للهنود بطاطين من أجل حمايتهم، والحقيقة أن هذه البطاطين كانت فيها سموم قاتلة، وبالتالى على الولايات المتحدة الارهابية ان تتذكر تاريخها الملوث بالدماء، وهو لا يقل سوء مما يحدث الان، من دعمها لابادة الفلسطينين في غزة، وقتل الملايين في افغانستان، العراق...الخ..

المهم الآن أن تتحرك مصر لتدعيم قرارها من جامعة الدول العربية ثم من الإتحاد الافريقى، والإتحاد الأوروبى، بل والتوجه للجمعية العمومية للأمم المتحدة، لابد من تحرك دولى وعدم الاكتفاء بتصريحات الرئيس السيسى، لابد من خلق رأى عالمى ضد ما يسعى إليه هذا المجنون..

مع العلم ان الشعب الفلسطيني يرفض نهائيا هجرة أرضه، لإنها جريمة ضد الإنسانية، الغريب أن البلطجى ترامب يدرك أن تنفيذ ما يريده مستحيل.على الغرب والعالم أن يتوجه لترامب لابلاغه بأن جنونه على نفسه وشعبه فقط !

تحبا مصر الشعب والجيش دائما وأبدأ!

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