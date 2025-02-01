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ثقافة وفنون

المسلماني: الرئيس السيسي عبر عن رؤية مصر لغزة، والدولة الفلسطينية قادمة (فيديو)

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

قال الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن رؤية مصر لمسألة قطاع غزة ليس الآن فقط لكن من بداية الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة ومحاولة لمحو الإنسان والمكان، مشيرا إلى أن صمود الشعب الفلسطيني العظيم وموقف مصر والنبلاء في هذا العالم ساهم في هذا الصمود. 

الإعلامي أحمد المسلماني 

وأكد "المسلماني" خلال ندوته في معرض الكتاب: "الهدف كان من البداية أن الفلسطينيين يفرون من هذا المكان لكن بدل أن يتجهوا جنوبا أو بحرا اتجهوا شمالا.. وموقف مصر عبر عنه السيد الرئيس والخارجية والشعب المصري من خلال الزحف الإنساني للقطاع". 

وتابع: "البعض يحاول اختبارك ليراك ستصمد أم لا.. لكن الحضارات المتتالية والحس الوطني الفلسطيني هو حصن منيع في مواجهة التحديات نثق في الشعب الفلسطيني وفي قيادتنا كما رأينا وسنرى أن الدولة الفلسطينية قادمة". 

معرض القاهرة للكتاب 2025 

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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الإعلامي أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للاعلام معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب

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