المسلماني: مصر من أهم القوى الناعمة بالعالم.. نخاطب المسلمين بالأزهر والمسيحيين بمسار العائلة المقدسة

أكد الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن مصر هي قائدة الحداثة في العالم العربي من رفاعة الطهطاوي وطه حسين ونجيب محفوظ لكل هذه القمم المتعاقبة على مدار 200 عاما، وعندنا نخاطب العالم العربي بأننا قادة الحداثة ومن أسسوا الثقافة العربية ولا يزالون ويستمرون في ذلك.

الإعلامي أحمد المسلماني

وأضاف "المسلماني" خلال ندوته في معرض الكتاب: "وحين نخاطب 1.8 مليار مسلم حول العالم نخاطبه بالأزهر الشريف المكانة الأكبر في كل العالم الإسلامي.. وعندما نخاطب 2.2 مليار مسيحي نخاطبهم بزيارة السيد المسيح والسيدة مريم ومسار العائلة المقدسة ونخاطب العالم المسيحي بأن السيد المسيح أقام في مصر لسنوات".

وتابع: "وعندما نخاطب العالم كله نخاطبه بما لا يوجد منافس له وهي الأهرامات والفراعنة.. لكل ذلك يمكن أن نخاطب العالم بأننا من أكبر 10 دول حول العالم من حيث القوة الناعمة".

معرض القاهرة للكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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