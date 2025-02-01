السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الجنوب أفريقي

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الجنوب أفريقي، فيتو

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت الموافق الأول من فبراير مع  رونالد لامولا وزير خارجية جنوب أفريقيا، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وجنوب أفريقيا

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب أفريقيا، واستعرضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وجنوب أفريقيا، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة العاشرة للجنة المشتركة، وكذلك إعادة تشكيل مجلس الاعمال المشترك ليواكب التطور في أطر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد في منطقة شرق الكونجو

تناول الوزيران التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد في منطقة شرق الكونجو، كما بحثا سبل دعم التكامل الإقليمي والتعاون جنوب-جنوب، مؤكدين على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين في المحافل الدولية حول قضايا الأمن والاستقرار في القارة، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل تأييد ترشيحات البلدين للمناصب الدولية بما يصب في صالح القارة الإفريقية.

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وزير خارجية جنوب أفريقيا مصر وجنوب أفريقيا غزة

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