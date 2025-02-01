السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

12 نصيحة لتفادي التعرض للصدمات الكهربائية

خطوط الكهرباء
خطوط الكهرباء

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة نصائح للمواطنين لتفادي التعرض للصدمات الكهربائية والتي قد تؤدي إلى خطر الوفاة.

نصائح الكهرباء للوقاية من الصدمات الكهربائية

وتضمنت النصائح التي حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر كالتالي:

  • عدم محاولة إصلاح التمديدات والتركيبات والمعدات الكهربائية بنفسك بل يجب عليك استدعاء المختص
  • عدم تمديد الأسلاك والكابلات تحت السجاد أو قرب الأبواب والمقاعد حتى لا تتعرض للاهتراء وتعثر المارة بها
  • إبعاد الكابلات والأسلاك عن الماء ومصادر الحرارة مثل أنابيب الماء الساخن أو الأجهزة الساخنة
  • عدم جذب السلك عند فصل الكهرباء بل ينتزع القابس من المقبس بلطف
  • عدم لمس مفاتيح الإنارة والأيدي مبتلة بالماء

نصائح لتشغيل الأجهزة بطريقة آمنة

  • عدم وصل أجهزة كثيرة بمقبس واحد
  • عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أثناء الوقوف على أرض رطبة أو إذا كان الشخص مبللًا بالماء أو حافي القدمين
  • عدم فحص أو محاولة إصلاح الأجهزة الكهربائية وهي موصلة بالكهرباء
  • ابعاد المواد القابلة للاشتعال كالستائر والملابس والأوراق عن اللمبات والدفايات وكافة الأجهزة الكهربائية
  • عدم ترك الأجهزة موصلة بالكهرباء حال الانتهاء من العمل بها
  • استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة لفها بشريط لاصق
  • تجنب إقامة المباني والمنشآت أسفل أو بالقرب من خطوط نقل الطاقة الكهربائية

وحذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خطورة التوصيلات العشوائية لإنارة الزينات من صناديق توزيع الكهرباء أو كوفريهات تغذية المنازل.

التوصيلات العشوائية للكهرباء

 وأوضحت الوزارة أن التوصيلات العشوائية للكهرباء تشكل خطورة شديدة على الأطفال أو القائمين بعمل تلك التوصيلات، علاوة على إهدار الطاقة الكهربائية، مما يؤثر سلبًا على شبكة الكهرباء وعلى جودة الخدمة المقدمة للجمهور.

مخالفات توصيلات الكهرباء المخالفة 

 وطالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين بعدم الوقوع فى هذه المخالفة حتى لا يتعرضوا لتطبيق أحكام القانون من خلال الحملات اليومية التى تقوم بها مباحث الكهرباء وتحرير محاضر لأية توصيلات عشوائية من صناديق الكهرباء وتغريم أصحاب العقارات الذين يسمحون بالتوصيل من الكوفريهات المغذية لمنازلهم.

وأكدت الوزارة أنه سيتم فسخ التعاقد وقطع التيار عن أى مواطن يحصل على التيار دون عداد أو يقوم بإعداد وصلات غير قانونية خارج العداد.

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