القديس تيموثاوس، تلميذ بولس الذي نال إكليل الشهادة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ذكرى استشهاد القديس تيموثاوس، تلميذ القديس بولس الرسول وأسقف أفسس، الذي قدم حياته شهادة حيّة للإيمان المسيحي في عام 97م، بعد مسيرة حافلة بالكرازة والخدمة والتضحية.

قصة القديس تيموثاوس

وُلد القديس تيموثاوس في مدينة لِسْتِرَة بآسيا الصغرى لأب يوناني وأم يهودية، ونشأ في بيئة روحانية تقوية، حيث تلقى تعاليم الكتاب المقدس منذ طفولته على يد والدته أفنيكي وجدته لوئيس، اللتين غرستا فيه الإيمان العميق بالله. وقد أشار القديس بولس الرسول إلى هذا الإيمان الموروث في إحدى رسائله إلى تيموثاوس، حيث قال: "إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولًا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي، ولكنني موقن أنه فيك أيضًا" (2 تي 1: 5).

عندما بدأ القديس بولس رحلاته التبشيرية، التقى بتيموثاوس، الذي آمن بالمسيح واعتمد على يديه، ليصبح لاحقًا أحد أقرب تلاميذه وأكثرهم إخلاصًا.

ومنذ ذلك الحين، رافقه في أغلب رحلاته التبشيرية، حيث كان معاونًا له في نشر كلمة الله في أنحاء مختلفة من العالم القديم. وإذ رأى بولس نموه في النعمة، أقامه أسقفًا على مدينة أفسس، وأرسل إليه رسالتين تُعدّان من أهم الرسائل الرعوية في العهد الجديد، حيث تضمنت الأولى، التي كُتبت عام 64م، إرشادات واضحة حول التزاماته الرعوية وتنظيم الكنيسة، فيما جاءت الثانية، المكتوبة عام 67م، لتحثه على الثبات في الإيمان والجهاد من أجل نشر كلمة الله.

كان القديس تيموثاوس نموذجًا للخادم الغيور، إذ كرّس حياته بالكامل للكرازة والتبشير، مما أثار غضب الوثنيين واليهود المتعصبين في أفسس، حيث رأوا في تعاليمه تهديدًا لمعتقداتهم. فقاموا بالاعتداء عليه وضربوه بالعصي بقسوة حتى فاضت روحه الطاهرة،

ونال إكليل الشهادة. لكن رغم استشهاده، بقيت ذكراه خالدة في الكنيسة، إذ قام المؤمنون حينها بدفن جسده الطاهر بإكرام جزيل، ليبقى مثالًا للراعي الأمين والخادم المضحي الذي لم يتراجع عن رسالته رغم التهديدات والمخاطر.

واليوم، وبعد أكثر من ألفي عام على استشهاده، لا تزال الكنيسة تحتفل بذكراه، مستلهمة من سيرته روح الجهاد والثبات في الإيمان، ومقدِّرة تضحياته في سبيل نشر رسالة المسيح، التي وصلت إلى العالم بفضل خدام مخلصين أمثال القديس تيموثاوس، تلميذ بولس الذي سلّم حياته من أجل الحق، ونال إكليل المجد السماوي.

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