السبت 01 فبراير 2025
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سياسة

الأنبا أكليمندس يترأس اجتماع كهنة مدينة نصر لمناقشة ترتيبات الخدمة

كهنة مدينة نصر
كهنة مدينة نصر

ترأس نيافة الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لقطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، اجتماعًا لكهنة القطاع وأسرهم، وذلك في بيت سان چورچ بمدينة هليوبوليس الجديدة، لمناقشة ترتيبات الخدمة والرعاية. 

 

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، الذي ترأسه نيافة  الأنبا أكليمندس بمشاركة الآباء الكهنة وأسرهم، في أجواء روحانية مميزة. 

 

وعقب القداس، ألقى نيافته كلمة روحية، كما ناقش مع الكهنة عددًا من الأمور المتعلقة بالخدمة. وشهد اللقاء تبادل الخبرات بين الآباء الحضور، في إطار تعزيز التعاون وتطوير العمل الرعوي داخل الكنائس.

 

الأنبا بضابا يرسم سبعة شمامسة جدد في نجع حمادي 

 

شهدت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بفرشوط، قداسًا إلهيًا ترأسه نيافة الأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي، حيث قام خلاله برسامة سبعة شمامسة جدد في رتبة دياكون، لخدمة الكنيسة. 

 

أسماء الشمامسة الجدد

 

وجرت مراسم الرسامة وسط أجواء روحانية، بحضور جمع من الكهنة وأبناء الكنيسة، حيث منح نيافة الأنبا بضابا الشمامسة الجدد أسماء جديدة وفق التقاليد الكنسية، فجاءت الرسامات على النحو التالي: 

- الشماس فايز حلمي، باسم دياكون أغسطينوس. 

- الشماس ثروت نصحي، باسم دياكون مينا. 

- الشماس أموزيس ميخائيل، باسم دياكون دانيال. 

- الشماس محروس إبراهيم، باسم دياكون أليشع. 

- الشماس ظريف برتوس، باسم دياكون كيرلس. 

- الشماس چون لبس، باسم دياكون أنطونيوس. 

واختُتم القداس بالصلاة من أجل الشمامسة الجدد، ليكونوا عونًا للكنيسة في رسالتها الروحية والخدمية.

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