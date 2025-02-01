الأنبا بضابا يرسم سبعة شمامسة جدد في نجع حمادي

شهدت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بفرشوط، قداسًا إلهيًا ترأسه نيافة الأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي، حيث قام خلاله برسامة سبعة شمامسة جدد في رتبة دياكون، لخدمة الكنيسة.

أسماء الشمامسة الجدد

وجرت مراسم الرسامة وسط أجواء روحانية، بحضور جمع من الكهنة وأبناء الكنيسة، حيث منح نيافة الأنبا بضابا الشمامسة الجدد أسماء جديدة وفق التقاليد الكنسية، فجاءت الرسامات على النحو التالي:

- الشماس فايز حلمي، باسم دياكون أغسطينوس.

- الشماس ثروت نصحي، باسم دياكون مينا.

- الشماس أموزيس ميخائيل، باسم دياكون دانيال.

- الشماس محروس إبراهيم، باسم دياكون أليشع.

- الشماس ظريف برتوس، باسم دياكون كيرلس.

- الشماس چون لبس، باسم دياكون أنطونيوس.

واختُتم القداس بالصلاة من أجل الشمامسة الجدد، ليكونوا عونًا للكنيسة في رسالتها الروحية والخدمية.

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