السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بيت الزكاة والصدقات يعلن بدء صرف إعانة فبراير 2025 للمستحقين بالمحافظات

بيت الزكاة والصدقات،
بيت الزكاة والصدقات، فيتو
ads

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر فبراير من اليوم السبت الموافق 1 من فبراير 2025م.

«بيت الزكاة والصدقات» يعلن بدء صرف إعانة فبراير 2025

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم السبت الموافق 1 من فبراير 2025م، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر فبراير، سيكون متوافرًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الازهر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب الزكاة والصدقات بيت الزكاة والصدقات بيت الزكاة مستحقي الدعم النقدي الشهري

مواد متعلقة

بيت الزكاة يطلق فعاليات أسبوع الخير لاستهداف 20 ألف أسرة (صور)

بيت الزكاة يجهز أكبر قافلة مساعدات لأهالي غزة (فيديو وصور)

الأزهر يتحرك لإغاثة سكان غزة بعد وقف إطلاق النار.. دخول أول شحنة مساعدات من بيت الزكاة لسكان القطاع.. و200 شاحنة عملاقة محمَّلة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة بعد توجيهات "الطيب"

بيت الزكاة والصدقات يعلن دخول أولى المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد قرار وقف إطلاق النار

ads

الأكثر قراءة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

التحويلات المرورية بعد غلق شارع الأهرام لمدة 6 سنوات

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

انتقادات قوية من جماهير الزمالك لـ شلبي وفتوح والونش بعد خسارة بيراميدز

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

موعد الظهور الأول لـ أشرف بن شرقي مع الأهلي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 1 فبراير 2025

منوعات

المزيد

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

وظائف جديدة بالسعودية والإمارات لأصحاب المؤهلات المتوسطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«علم الإنسان ما لم يعلم»، محمد سيد طنطاوي يوضح فضل نعمة العلم

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان

المزيد
الجريدة الرسمية