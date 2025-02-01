السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

تحرير 46 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 46 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية – عن ضبط  46 ألفا و10 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 29 ألفا و893 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و796 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، و21 مخالفة لشروط التراخيص و15 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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إدارات المرور بمديريات الأمن أجهزة وزارة الداخلية التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة تجاوز السرعة المقررة مخالفات التحدث في الهاتف المحمول مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة موقف عشوائى

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