السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تطلب تقرير المرور حول قيادة طالب لسيارة برعونة في مصر الجديدة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تحفظت نيابة مصر الجديدة على سيارة ضبط فيها طالب متهم بقيادتها برعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر وكذلك التراخيص الخاصة بها وطلب تقرير من المرور بشأنها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبطت قائد سيارة كان يسير برعونة في شوارع القاهرة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وتبين من التحقيقات أن الفيديو تم تصويره في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حيث رصدت فيه تصرفات متهورة للسائق الذي كان يقود السيارة برعونة.

وبعد فحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية قائد السيارة، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما ورد في الفيديو.

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نيابة مصر الجديدة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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