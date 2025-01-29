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نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب أسرة سقارة بالجيزة وسد احتياجاتها من وسائل تنظيم الأسرة

د.عبلة الألفي، فيتو
د.عبلة الألفي، فيتو

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة الوحدة الصحية الأولية بسقارة التابعة لإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة في زيارة مفاجئة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية.

 

تقديم خدمة طبية ذات جودة، وتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الاولية 

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، وتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الأولية للحصول على الخدمة الطبية بالمحافظات.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الدكتورة عبلة الألفي أكدت  خلال تفقدها الوحدة على ضرورة الالتزام بتوجيه المنتفعين داخل الوحدة إلى غرفة المشورة الأسرية والطفولة المبكرة للتسجيل والحصول على المشورة،وذلك في إطار المسار المعتمد من الوزارة للحصول على الخدمات داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية، لضمان استفادة الأسرة من خدمات غرفة المشورة الأسرية وتحقيق أهداف الخطة العاجلة وفي مقدمتها رعاية صحة الأم والطفل.

وقال "عبدالغفار" إن نائب الوزير تفقدت عيادة التطعيمات في الوحدة، وأكدت على ضرورة توجيه المترددات لغرف المشورة لتوعيتهن والحصول على بيانات دقيقة عن كل حالة تساهم في رعاية صحة الطفل،  وأوصت بعمل برنامج تدريبي لمقدمي الخدمة لضمان دقة تسجيل بيانات الطفل ومتابعة نموه خلال كل زيارة.


وتابع "عبدالغفار" أن الدكتورة عبلة الألفي قامت بمناقشة فريق عيادة تنمية الأسرة داخل الوحدة في أسس تقديم المشورة للمنتفعات، وأوصت الفريق الطبي بضرورة مناقشة السيدات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهن حول وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، لضمان خفض معدلات الحمل غير المخطط له والتكامل بين مقدمي الخدمة لتقديم الدعم للمنتفعات، والتاكيد علي أهمية المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب من ٣ الي ٥ سنوات كأساس تحسين الخصائص السكانية.


وأشار "عبدالغفار" إلى أنه  خلال  متابعة العمل بالوحدة أوصت  نائب الوزير بالالتزام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في سجل المترددين على الغرف المختلفة بمنتهى الدقة لضمان متابعة الحالات لاسيما بيانات نمو وتطور الطفل لتتبع علامات الخطر التي تستوجب تحويل الطفل إلى العيادة المختصة للتغذية أو للكشف المبكر عن تأخر نمو وتطور الطفل.


وتابع "عبدالغفار" أن  الدكتور عبلة الألفي عقدت اجتماعا تنسيقيا مع  الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالجيزة ووكيل مديرية الشئون الصحية ومدير إدارة البدرشين، للتأكيد على تنفيذ محور تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية بالخطة العاجلة، مؤكدة أن الوزارة تسعي لأن تكون وحدات الرعاية الأولية مركزا تنمويا للأسر من خلال غرف المشورة الأسرية ونوادي المرأة والتشبيك مع الوزارات المعنية  والمجالس القومية والجمعيات الأهلية، لتكامل جهود تنمية الأسرة.

رفع كفاءة الوحدة بإرسال قائمة بالاحتياجات

 


ونوه "عبدالغفار" إلى أنها أوصت  خلال الاجتماع بضرورة  تطبيق مسار تقديم الخدمة بدءا من دخول المنتفعين للوحدة وإرشادهم على أماكن تقديم الخدمة، ورفع كفاءة الوحدة بإرسال قائمة بالاحتياجات، وضرورة توفير أماكن لانتظار المترددين على الوحدة خاصة غرفة التطعيمات التي شهدت ازدحاما وتكدسا للمواطنين.

كما أوصت بضرورة متابعة مقدمي الخدمة لإعداد البرامج التدريبية المطلوبة لتعزيز كفاءتهم والتأكيد على دقة التسجيل والمتابعة الداخلية والخارجية، فضلا عن تحسين الخدمة الطبية ومتابعة الحمل واستكمال دورة المتابعة من الوحدة إلى الولادة في المستشفى، ثم متابعة ما بعد الولادة في الوحدة.

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وتابع "عبدالغفار" أن نائب الوزير أختتمت  حديثها  بالتأكيد على ضرورة تحسين صورة خدمة الرعاية الصحية الأولية من خلال التواصل مع المنتفعين لرفع معدلات رضاء المواطن عن الخدمة وتشجيعه للاستمرار في المتابعة بالوحدة الصحية وتعريفهم بالخدمات المقدمة بالوحدات الصحية وقياس معدلات التردد.

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