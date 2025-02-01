جامعة عين شمس تنظم الحفل الثاني لتخريج الطلاب الوافدين بكلية الطب

نظمت كلية الطب جامعة عين شمس، الحفل الثاني لتخريج طلاب الكلية الوافدين دفعة ٢٠٢٤، تحت إشراف روابط الخريجين بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

شهد الحفل الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ريم الكباريتي مدير روابط الخريجين بالجامعة، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتورة نيرة مصطفى مدير مكتب الطلاب الوافدين بكلية الطب.

وتقدم الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، بالتهنئة للخريجين، كما ألقي قسم الأطباء وردده الخريجون ليبدأوا حياتهم العملية بعد أن عاهدوا الله على الإلتزام بأخلاقيات المهنة.

وهنأت الدكتورة هالة سويد الخريجين وذويهم، مشيدة بدور كلية الطب في تخريج كوادر علمية مميزة؛ كذلك أكدت أن الكلية تفتح أبوابها لهم للتدريب والبورد والالتحاق بالدراسات العليا.

وقدمت الدكتورة رانيا صلاح الشكر لأولياء الأمور الذين يحصدون اليوم ثمار جهدهم وعطائهم متمنيا للجميع دوام النجاح في حياتهم العملية، مشيرة إلى أن الكلية لا تألوا جهدا لتخريج خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والجدارات التي تمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، كما أنها تعمل علي تهيئة الخريج لمجتمع متغير يتطلب تفاعلا ايجابيا.

وألقت الدكتورة ريم الكباريتي كلمة تهنئة للخريجين وذويهم بمناسبة التخرج والإنتهاء من مشوار الدراسة المليء بالصعوبات بالإضافة إلى اغترابهم، مرحبة بهم فى وطنهم الثانى مصر وأنهم يعدّون من أفضل الخريجين وذلك على مستوى الجامعات المحلية والعالمية وذلك لإصرار إدارة الجامعة أن يكون خريجها متميز ومختلف ومن الآن هم سفراء جامعة عين شمس فى بلادهم، ودعتهم للتواصل المستمر مع الجامعة من خلال رابطة الخريجين بالجامعة.

ووجهت الدكتورة شيرويت الأحمدى نصائحها إلى الخريجين بالالتزام والاجتهاد في الحياة العملية وتشجيعهم لأنهم سفراء جامعة عين شمس في بلادهم.

كما ألقت الدكتورة نيرة مصطفى كلمة أوضحت فيها مجهودات مكتب الطلاب الوافدين وتطويره لتقديم الدعم الأكاديمي وغير الأكاديمي والأنشطة العلمية والترفيهية للطلاب الوافدين وشجعت الخريجين على بذل الجهد في حياتهم العملية.

كذلك ألقى أحمد الحاجيرى خريج كلية الطب جامعة عين شمس وهو أردني الجنسية كلمة تهنئة للخريجين عبر الفيديو مستعرضا مستوى الكلية المميز والذي ساعده في مسيرته العلمية.

كما قام ممثلون للخريجين بإلقاء كلمات تعبر عن شكرهم لبلدهم الثاني مصر ولكلية الطب بجامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس لما قدموه لهم من علم ومعرفة وخبرات خلال رحلتهم الدراسية.

يذكر أن الحفل شهد تخريج ٢٩٠ طالبا من ٢١ جنسية متنوعة منها السودان، فلسطين، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، البحرين، ليبيا،افغانستان،الهند، الصومال وتشاد، بحضور لفيف من الملحقين الثقافيين وممثلي السفارات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء أمور الطلاب؛ كما تضمن الحفل بعض الفقرات الفنية.

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