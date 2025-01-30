الخميس 30 يناير 2025
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أخبار مصر

بعد توليها منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، 5 معلومات عن أماني أسامة كامل

الدكتورة أماني أسامة
الدكتورة أماني أسامة كامل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الدكتورة أماني أسامة كامل نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ٤ سنوات.

وتعد أماني أسامة كامل أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة، عالمة في العلوم الصيدلية وتتمتع بخبرة أكاديمية وصناعية تزيد عن عشرين عامًا في مجال التكنولوجيا الصيدلانية وطب النانو. 

كما عملت كأستاذ زائر في كلية الصيدلة بجامعة واترلو بكندا، أونتاريو، وقادت فريق بحثي كبير بالتعاون مع البروفيسور شون ويتيج. 

كذلك أشرفت على العديد من طلاب الدراسات العليا في جامعة عين شمس وجامعة واترلو بكندا، ولسيادتها العديد من مؤلفات الكتب والمنشورات الدولية في مجلات مرموقة بالإضافة إلى مشاركتها في إعداد الإصدار الخامس لدستور الدواء المصري، كما شاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية. 

أيضًا الدكتورة أماني أسامة كامل عضوًا في العديد من الجمعيات العلمية المرموقة مثل الجمعية الأمريكية لعلماء الصيدلة (AAPS)، وجمعية النانو الأمريكية. وهي عضو مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية وعضو لجنة صياغة دستور الأدوية المصري.

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جامعة عين شمس الدراسات العليا والبحوث الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة الدواء المصرية جامعة واترلو شئون الدراسات العليا

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