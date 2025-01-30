الخميس 30 يناير 2025
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أخبار مصر

طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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نظم قطاع التعليم والطلاب زيارة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة" والذي تقام فعالياته الثقافية في الفترة من 24 يناير حتى 5 فبراير المقبل.

 وضمت الزيارة عددا كبيرا من طلاب اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر وقد لاقت الزيارة  إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث شارك فيها عدد كبير من مختلف الكليات، وزار الطلاب أجنحة دور النشر المختلفة، واطلعوا على أحدث الإصدارات، وشاركوا في الندوات والمحاضرات التي أقيمت على هامش المعرض.

وقد أكد الطلاب أن هذه الزيارة كانت فرصة رائعة للتعرف على أحدث الكتب والمطبوعات، واقتناء ما يناسبهم منها، كما أنها ساهمت في تنمية وعيهم الثقافي وزيادة معرفتهم.

كما أعرب الطلاب عن تقديرهم لجامعة عين شمس على تنظيم هذه الزيارة، مؤكدين أنها كانت تجربة مفيدة وممتعة. 

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