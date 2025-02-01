أيمن سلامة: تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين تنتهك القانون الدولي

حذر الدكتور أيمن سلامة، الخبير في القانون الدولي، من خطورة التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد سلامة لـ فيتو أن هذه التصريحات تفتقد للمنطق والواقعية، وتتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي، خاصةً فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأوضح سلامة أن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحةً على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو مبدأ أساسي يحظى بإجماع دولي باعتباره قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، وأشار إلى أن أي محاولة لترحيل الفلسطينيين تُعد انتهاكًا واضحًا لهذا الحق، خاصةً في ظل واقع الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا تعوق تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتساءل سلامة: "إذا كان الشعب الفلسطيني محرومًا من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير، فكيف يمكن التفكير في تجريده من أراضيه وإبعاده عن وطنه؟"، وأكد أن التهجير القسري للسكان من المناطق المحتلة يُعتبر جريمة ضد الإنسانية وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف سلامة أن تنفيذ مثل هذه التصريحات يعني ارتكاب تطهير عرقي واضح بحق الفلسطينيين في غزة، مما يعزز من جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني تاريخيًا، كما أشار إلى قرارات الشرعية الدولية، مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن رقم 242، التي تؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وفي سياق متصل، لفت سلامة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024، والذي أدان أي محاولات للتطهير العرقي أو التهجير القسري ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن مقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل يمثل تهديدًا وجوديًا للشعب الفلسطيني وهويته الوطنية.

واختتم سلامة تصريحاته بالتشديد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته الأخلاقية والقانونية في التصدي لمثل هذه الطروحات التي تُكرس الاحتلال وتشرعن الجرائم ضد الإنسانية، وقال: "الموقف الأخلاقي والقانوني واضح: حماية حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ورفض كل محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي".

من جهته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن تشارك فيه مصر، مشددًا على ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية، كما أكد السيسي أن مصر لن تتنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

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