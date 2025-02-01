السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

ميرنا نور الدين لـ فيتو: فهد البطل أهم أعمالي

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

أعربت الفنانة ميرنا نور الدين عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “فهد البطل” مع الفنان أحمد العوضي، مشيرة إلى انها ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها معه.

وقالت في تصريح لـ فيتو: "انتظروني في أهم أدواري بمسلسل فهد البطل، أحداث العمل غير متوقعة نهائيًا وستكون مفاجأة للجمهور".

وانتهى صناع مسلسل “فهد البطل” من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداث العمل المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

مسلسل فهد البطل أحمد العوضي

وكان أكد مصدر خاص لـ"فيتو" أن أحمد العوضي صوَّر بعض المشاهد من مسلسل فهد البطل في منطقة مصر الجديدة مع كارولين عزمي، ثم انتقلا إلى تصوير مشاهد أخرى في منطقتي الشيخ زايد والتجمع الخامس.

 

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسل المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان.

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