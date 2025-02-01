السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

قبل استكمال محاكمته، نص أقوال المخرج محمد سامي في اتهامه بالاعتداء على مدير مركز صيانة

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي

تستكمل محكمة جنح الشيخ زايد محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة، وأيضا محاكمة الأخيرة بتهمة إتلاف سيارة المخرج.

أقوال المخرج محمد سامي خلال التحقيقات 

وكشف المخرج خلال التحقيقات أنه ذهب إلى مركز الصيانة، لعمل طبقة حماية لسيارته، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين أصحاب المكان وشد وجذب، وحرر محضر في صاحب المركز.

وتابع المخرج: أنه ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها، ما أدى لحدوث مشادة كلامية بينه وبين مدير مركز الصيانة.

 

وأضاف المخرج أمام النيابة، أن تكاليف الأعمال التي كان مركز الصيانة ينفذها في سيارته 130 ألف جنيه، ولم يقم بدفعها بسبب ما أحدثوه في السيارة من تلفيات تقدر بالملايين.

وفرغت النيابة كاميرا مراقبة لبيان ملابسات الواقعة، وأسفر التفريغ عن أن كاميرا المراقبة لم ترصد الواقعة بالكامل فطلبت النيابة تفريغ باقي الكاميرات.

 

واستمعت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، لأقوال مدير مركز صيانة السيارات في شقين؛ الأول باعتباره مجنيا عليه، حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به، وقدم تقريرا طبيا يفيد ما لحق به من إصابات، وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

 

المخرج محمد سامي يحرر محضرا ضد مركز صيانة سيارات

 وحرر المخرج محمد سامي محضرا ضد مركز صيانة سيارات يتهمه بإتلاف سيارته المرسيدس والسب والشتم، بينما حرر مدير مركز صيانة السيارات محضرا ضد المخرج محمد سامي يتهمه فيه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به وسبه وشتمه.

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