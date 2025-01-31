أنشيلوتي يتحدث عن مباراة إسبانيول والعرض السعودي لضم نجم ريال مدريد

الدوري الإسباني، علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، على المواجهة الصعبة أمام إسبانيول، غدٍ السبت، على ملعب RCDE، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: “ستكون مباراة مهمة للجميع، فنحن في مرحلة هامة من جمع النقاط للحفاظ علي المركز الأول في الدوري، وأعتقد بأننا سنكون الأفضل غدًا في المواجهة ضد إسبانيول”.

ورد أنشيلوتي على عرض السعودية لضم رودريجو قائلا:"لا يمكنني الحديث عن مستقبل اللاعبين لأنه ذلك يعود فقط علي وجهة نظر اللاعب واختياراته المستقبلية، ولكن جميع من في النادي يشعرون بالسعادة والامتنان لهذا النادي العريق".

وعن الصفقات القادمة، قال: "لا أستطيع الحديث عن هذا الموضوع بالنفي أو الأثبات، ولكن دعونا ماذا ستكشف لنا الأيام القادمة عن وجود تعاقدات أم لا".

ويتربع ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أتلتيكو مدريد، ويهدف لتوسيع الفارق مع منافسيه، عندما يواجه إسبانيول، صاحب المركز الثالث من القاع، برصيد 20 نقطة.

ويدخل الريال مباراة إسبانيول منتشيًا، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية، بدأها بالفوز على سالزبورج النمساوي (5-1)، في دوري الأبطال، ثم على بلد الوليد في الليجا (3-0)، قبل أن يتغلب على بريست الفرنسي بنفس النتيجة، أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن الريال من الفوز في 4 من آخر 6 مباريات، خاضها خارج أرضه في الدوري الإسباني، بينما تعادل مرة وخسر في مثلها.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الجولة 22 من الدوري الإسباني 2024-25 على ملعب RCDE في تمام العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساءً (00:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ريال مدريد وإسبانيول قناة beIN Sports HD 3.

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