موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستضيف ملعب آر سي دي إي مباراة إسبانيول ضد ريال مدريد مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول



تنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول



تذاع مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.



ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 49 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 20 نقطة ويحتل المركز الثامن عشر في جدول الدوري الإسباني لهذا الموسم.

كان ريال مدريد قد وقع في صدام ناري ضد مانشستر سيتي في إطار منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حسب قرعة أمس الجمعة.

وتقام منافسات ملحق دور الـ16 على مباراتي، ذهابًا وإيابًا، مع العلم أن النجم المصري عمر مرموش سيكون جاهزًا للمشاركة رفقة مانشستر سيتي ضد حامل اللقب حسب لوائح يويفا.

وعلق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، على المواجهة الصعبة أمام إسبانيول، اليوم السبت، على ملعب RCDE، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: “ستكون مباراة مهمة للجميع، فنحن في مرحلة هامة من جمع النقاط للحفاظ علي المركز الأول في الدوري، وأعتقد بأننا سنكون الأفضل في المواجهة ضد إسبانيول”.



ورد أنشيلوتي على عرض السعودية لضم رودريجو قائلا:"لا يمكنني الحديث عن مستقبل اللاعبين لأنه ذلك يعود فقط علي وجهة نظر اللاعب واختياراته المستقبلية، ولكن جميع من في النادي يشعرون بالسعادة والامتنان لهذا النادي العريق".





وعن الصفقات القادمة، قال: "لا أستطيع الحديث عن هذا الموضوع بالنفي أو الأثبات، ولكن دعونا ماذا ستكشف لنا الأيام القادمة عن وجود تعاقدات أم لا".

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