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ثقافة وفنون

بسبب أحداث غزة ورفح، إجازة لصناع مسلسل "فهد البطل"

مسلسل فهد البطل
مسلسل فهد البطل

حصلت أسرة مسلسل “فهد البطل” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي على إجازة يومين من التصوير، بسبب سفر عدد من أبطال العمل للمشاركة في وقفة شعبية أمام معبر رفح، للتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومن بين هؤلاء الفنانين أحمد العوضي، والفنان أحمد عبدالعزيز.

وقال الفنان أحمد العوضي في تصريحات له من أمام معبر رفح: "ده واجب علينا كلنا كمصريين، كل إخواتي في مصر من كل المحافظات جم النهاردة علشان يقولوا لا للتهجير، وإن دي أرضهم، وإن ما ينفعش الفلسطينيين يتهجروا".

 

وانتهى صناع مسلسل “فهد البطل” من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداث العمل المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

مسلسل فهد البطل أحمد العوضي

وأكد مصدر خاص لـ"فيتو" أن أحمد العوضي صوَّر بعض المشاهد من مسلسل فهد البطل في منطقة مصر الجديدة مع كارولين عزمي، ثم انتقلا إلى تصوير مشاهد أخرى في منطقتي الشيخ زايد والتجمع الخامس.

 

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسلات المقرر عرضها على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان.

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