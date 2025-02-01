اليوم، التبادل الرابع للأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، من هم الـ 3 رهائن المقرر الإفراج عنهم

من المقرّر أن تجرى اليوم السبت عملية تبادل رابعة بين حماس وإسرائيل تشمل إفراج الحركة عن ثلاثة أسرى مقابل إطلاق سراح 183 فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية.

من هم الـ 3 رهائن المقرر الإفراج عنهم

والإسرائيليون الثلاثة الذين سيطلق سراحهم اليوم هم ياردين بيباس وكيث سيجال، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وعوفر كالديرون، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، فيما ستطلق إسرائيل في المقابل سراح 183 سجينًا فلسطينيًّا، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني

اعتقالات بعد 7 أكتوبر

وتشمل الدفعة 18 أسيرًا من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فضلًا عن 111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

علمًا بأن النادي كان أشار في بادئ الأمر إلى أن إسرائيل "ستفرج عن تسعين أسيرا"، فقط.

الثانية هذا الأسبوع

يذكر أن عملية التبادل اليوم هي الثانية هذا الأسبوع والرابعة منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ. إلا أن عملية التبادل الخميس كانت شهدت فوضى عارمة وتدافعًا لا سيما عند تسليم حماس الإسرائيلية أربيل يهود (29 سنة)، وجادي موسيس (80 سنة) إلى فرق الصليب الأحمر، في خان يونس جنوب القطاع.

موعد مفاوضات انسحاب إسرائيل من غزة

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بحلول يوم الثلاثاء بشأن الاتفاقيات الخاصة بإطلاق سراح أكثر من 60 محتجزا آخر هم كل من تبقى من المحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وظلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تستمر لمدة ستة أسابيع، والتي تم الاتفاق عليها مع وسطاء مصريين وقطريين وبدعم من الولايات المتحدة، على المسار الصحيح حتى الآن على الرغم من عدد من الوقائع التي دفعت كل جانب إلى اتهام الآخر بانتهاك الاتفاق.

وأدى العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى تدمير معظم أنحاء قطاع غزة المكتظ بالسكان، واستشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.



من أمام منزل السنوار

والخميس الماضي، تسلمت لجنة الصليب الأحمر الدولية، المحتجزين الإسرائيليين، أربيل يهود، وجادي موزيس، من المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتمت عملية التسليم أمام ركام منزل قائد حركة حماس الشهيد، يحيى السنوار، الذي دمره القصف الإسرائيلي.

حضر الآلاف من الفلسطينيين مراسم التسليم وسط تواجد المئات من عناصر كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) وسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد).

وفي اليوم ذاته، تم تسليم المحتجزة، المجندة آجام بيرجر، إلى طاقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي كانت محتجزة لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

كما تم الخميس أيضا تسليم 5 محتجزين تايلانديين كانوا محتجزين منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.