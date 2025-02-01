السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

15 ساعة تصوير لياسمين صبري بمسلسل "الأميرة"

الفنانة ياسمين صبري
الفنانة ياسمين صبري

قرر المخرج إبراهيم فخر تكثيف ساعات التصوير لـ"15" ساعة لأحداث مسلسل “الأميرة” الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، كي يستطيع الانتهاء من تصوير أغلب مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم.
 

وكانت قد قررت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة ياسمين صبري تغيير اسم العمل ليصبح “الأميرة” بدلًا من “ضل حيطة”.

في بداية التصوير كان قد تم اختيار اسم “الأميرة" للعمل، لكن لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي حينها.

وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

 

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.
 

مسلسل الأميرة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، ومن تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم. 

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