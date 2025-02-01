السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي في المنيا

مستشفى ملوي التخصصي
مستشفى ملوي التخصصي في المنيا

أصيب 11 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا

txt

ننشر أسماء 14 مصابًا في تصادم بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا

txt

مصرع شخص أسفل عجلات قطار في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل أمام مصنع سكر ملوي.

قرية البركة التابعة إداريا لمركز ملوي 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصا تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، ومقيمون جميعا في قرية البركة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا 

مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم ملوي قوية تونا الجبل إصابة 11 شخص إصابة 11 شخص في حادث المنيا حادث المنيا انقلاب ربع نقل فى المنيا

مواد متعلقة

مصرع شخص أسفل عجلات قطار في المنيا

ننشر أسماء 14 مصابًا في تصادم بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا

اعرف نتيجتك، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025 للترم الأول

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

موعد ظهور نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في المنيا

محافظ المنيا يتفقد أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بمطاي (صور)

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم بالمنيا

مصرع وإصابة 19 شخصا في حادثين منفصلين في المنيا
ads

الأكثر قراءة

اللقطات الأولى لافتراس أسد لعامل حديقة حيوان الفيوم (فيديو)

الله أكبر، صرخات رعب لرجل وثق لحظة سقوط طائرة فيلادلفيا (فيديو)

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض جديد للطماطم والخيار وارتفاع الملوخية والفلفل

غزل المحلة في ضيافة فاركو أملا في الثلاث نقاط ومصالحة جماهيره

تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

أول تعليق من ترامب على حادث الطائرة في فيلادلفيا

جنازة مهيبة لعم سعيد ضحية أسد حديقة حيوان الفيوم (صور)

الكشف عن عدد قتلى تحطم طائرة وانفجارها على المنازل بفيلادلفيا وفيديو جديد يوثق الكارثة

منوعات

المزيد

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية