مصرع شخص أسفل عجلات قطار في المنيا

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان قرية سفاي التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "م.س.ح" 24 عام، إثر دهسة أسفل عجلات القطار.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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