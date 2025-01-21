الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب علي مجدي أفشة

اللاعب افشه
اللاعب افشه

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، بحبس رجل الأعمال “ر.ح.ر” المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
 وكان محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلي، تقدم ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه في منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.

وكان مدير أمن القاهرة  تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقي بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه.

وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة وألقى القبض على المتهم، وهو طليق إعلامية شهيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجمع الأول الاجراءات القانون القاهرة الجديدة النيابة العامة النادي الأهلي شرطة التجمع الأول قسم شرطة التجمع الأول محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي

مواد متعلقة

حبس تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

قرار جديد من النيابة في حريق مدرسة طه حسين بـ 15 مايو

الفصول اتفحمت، حريق هائل بمدرسة طه حسين بـ 15 مايو في حلوان

ماطل وأكد لي شراء سيارة، نص أقوال أفشة في النصب عليه من رجل أعمال بالتجمع

تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع

تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس في التجمع

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية المرج الإرهابية لجلسة 17 مايو

تفاصيل جديدة في مشاجرة مدرسة التجمع.. والدة الطالبة كارما تكشف سبب الواقعة.. ووالدها: لن أتصالح وسنواصل الإجراءات القانونية

ads

الأكثر قراءة

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

شبورة وأمطار، هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

قرار مفاجئ من الاتفاق السعودي بشأن صفقة ضم زيزو

خبير: رفع سعر الفائدة خيار البنوك الأسهل في مواجهة التضخم

تطور جديد في مفاوضات الهلال السعودي لضم محمد صلاح

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟، أمين الفتوى يوضح

الإفتاء توضح حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها (فيديو)

ما حكم إجبار الزوجة على الإنفاق في بيت زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية