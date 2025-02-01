وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السعودي يناقشان مسارا مستقبليا في غزة

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة اتصالًا هاتفيًّا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الأمريكية السعودية.



وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن الوزيرين ناقشا في الاتصال الهاتفي، "المسار المستقبلي في غزة وسبل تعزيز المصالح المشتركة في سوريا ولبنان وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة".

وشكر روبيو، بن فرحان، على الشراكة السعودية في المساعدة على رسم مسار جديد للبنان والمساعدات الإنسانية لسوريا والسودان، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة الأمريكية السعودية.

وقالت الخارجية السعودية إن الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالًا هاتفيًّا من ماركو روبيو، بحث خلاله الوزيران "العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية".

جدير بالذكر أنه قبل نحو أسبوع، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع واشنطن، في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حالما أتيحت فرص إضافية.

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