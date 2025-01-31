الدوري الإيطالي، تعادل بارما 1-1 أمام ليتشي في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة بارما ضد ليتشي بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب إنيو تارديني، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تقدم بارما بهدف أول عن طريق إيمانويل فاليري في الدقيقة 34'، ثم تعادل ليتشي عن طريق نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة 36

تشكيل بارما أمام ليتشي

زيون سوزوكي – جيوفاني ليوني - أليساندرو فوجلياكو - لاوتارو فالنتي - إيمانويل فاليري – سيمون سوم - مانديلا كيتا – ماتيو كانشاليري -أنس حاج محمد - فالنتين ميهايلا - ميلان ديوريتش

تشكيل ليتشي أمام بارما

فلاديميرو فالكوني - فيردريك جيلبرت - فيديريكو باشيروتو - جابي جان - أنطونيو جالو - ثورير هيلجاسون - يلبير رمضاني - بالثازار بيريت - سانتياجو بيروتي - نيكولا كرستوفيتش - جاسبر كارلسرون.

ليتشي، فيتو

بارما يعاني في الدوري الإيطالي

يواصل بارما كفاحه في الدوري الإيطالي. ففي الجولة الأخيرة، عانى فريق فابيو بيتشيا من هزيمة درامية أمام ميلان (2-3)، حيث استقبل هدفين في الوقت بدل الضائع.

وكانت هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي لا يفوز فيها بارما (تعادلان، وخسارتان) والمرة السابعة هذا الموسم التي يستقبل فيها ثلاثة أهداف على الأقل. وفي الترتيب، يحتل النادي المركز السادس عشر، متقدمًا على ليتشي وفيرونا فقط بفارق الأهداف.

نتائج بارما على أرضه

وعلى أرضه كان أداء بارما متذبذبًا، حيث فشل في الفوز في 7 من آخر 9 مباريات (تعادلان، و5 خسائر)، ومع ذلك، فإن أسلوبه الهجومي ينتج نتائج: في 19 مباراة على أرضه في الدوري الإيطالي، فشل في التسجيل مرة واحدة فقط.

ليتشي يكافح في الدوري الإيطالي

يستمر كفاح ليتشي في الدوري الإيطالي، في الجولة السابقة، عانى فريق ماركو جيامباولو من هزيمة ثقيلة 0-4 أمام إنتر، مما يمثل خسارته الثقيلة الثانية على التوالي والسادسة هذا الموسم، علاوة على ذلك، كانت هذه هي مباراته الحادية عشرة التي فشل فيها في التسجيل، مع 15 هدفًا فقط، يعد ليتشي الفريق الأقل تسجيلًا للأهداف في الدوري ويحتل المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط برصيد 20 نقطة.

كما أن أداءهم خارج أرضهم مخيب للآمال - لم يحققوا أي فوز في 11 من آخر 13 مباراة (3 تعادلات و8 خسائر). ومع ذلك، في خمس من آخر ست مباريات خارج أرضهم، وجد ليتشي طريقه إلى الشباك، وسجل ستة أهداف. ومع ذلك، لا يزال الاستقرار الدفاعي يمثل مشكلة، حيث استقبلوا أهدافًا في 8 من آخر 9 مباريات خارج أرضهم.

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