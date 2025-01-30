ديربي الغضب بين ميلان وإنتر يشعل المنافسة في الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار نحو مباراة إنتر ميلان مع مضيفه وغريمه التقليدي ميلان في "ديربي الغضب"، بقمة مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي مساء الأحد المقبل.

مواجهة ثأرية في ديربي الغضب

ويحاول إنتر ميلان تحقيق العديد من الأهداف، سيكون أهمها الثأر من غريمه التقليدي، الذي فاز عليه في الدور الأول من الدوري 2-1، ثم قلب تأخره أمامه بهدفين إلى فوز 3-2 في نهائي كأس السوبر السعودي الشهر الجاري.

ويحتل إنتر ميلان الذي تأهل مباشرة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، المركز الثاني برصيد 50 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر نابولي، مع وجود مباراة مؤجلة لإنتر ميلان، يمكنه من خلالها اعتلاء الصدارة أو مشاركتها مع نابولي.

وعلى الجانب الآخر، حقق ميلان فوزًا مثيرًا على بارما في الجولة الماضية، ويسعى لمفاجأة خصمه مرة أخرى، ويستعد البرتغالي سيرجيو كونسيساو لمواجهة فريقه السابق كلاعب ومواجهة زميله السابق في لاتسيو ومدرب إنتر الحالي، سيموني إنزاجي.

ويحتل ميلان المركز السابع برصيد 34 نقطة، ويسعى للعودة إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والتي واصل طريقه فيها في نسخة الموسم الحالي، بعدما تأهل إلى ملحق دور الـ16، عقب احتلاله المركز 13.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري، التقيا 181 مرة، كان الفوز حليف إنتر ميلان في 70 مباراة، وفاز ميلان في 55، وساد التعادل في 56 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.