تحذير عاجل من الكهرباء بشأن التوصيلات العشوائية وإنارة الزينة

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خطورة التوصيلات العشوائية لإنارة الزينات من صناديق توزيع الكهرباء أو كوفريهات تغذية المنازل.

التوصيلات العشوائية للكهرباء

وأوضحت الوزارة أن التوصيلات العشوائية للكهرباء تشكل خطورة شديدة على الأطفال أو القائمين بعمل تلك التوصيلات، علاوة على إهدار الطاقة الكهربائية، مما يؤثر سلبًا على شبكة الكهرباء وعلى جودة الخدمة المقدمة للجمهور.

مخالفات توصيلات الكهرباء المخالفة

وطالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين بعدم الوقوع فى هذه المخالفة حتى لا يتعرضوا لتطبيق أحكام القانون من خلال الحملات اليومية التى تقوم بها مباحث الكهرباء وتحرير محاضر لأية توصيلات عشوائية من صناديق الكهرباء وتغريم أصحاب العقارات الذين يسمحون بالتوصيل من الكوفريهات المغذية لمنازلهم.

وأكدت الوزارة أنه سيتم فسخ التعاقد وقطع التيار عن أى مواطن يحصل على التيار دون عداد أو يقوم بإعداد وصلات غير قانونية خارج العداد.

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