ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

بدأ عمال الإنقاذ في اليابان، في بناء منحدر للوصول إلى سائق شاحنة يبلغ من العمر 74 عامًا، فقد الاتصال به منذ أن ابتلع انهيار أرضي سيارته خلال هذا الأسبوع في حادثة غريبة من نوعها.

انهيار أرضي يبتلع سائقا في اليابان

وتوسعت الحفرة لتصل إلى 40 مترًا، أي ما يقارب طول مسبح أولمبي، منذ ظهورها في مدينة شمال طوكيو يوم الثلاثاء الماضي، ويرجح أن يكون التآكل في أنابيب الصرف الصحي سبب الانهيار.

ومن جانبه قال رئيس فريق الإطفاء المحلي، تيتسوجي ساتو، للصحفيين، من موقع الحادث: "الوضع في غاية الخطورة"، مشيرًا إلى أن العشرات من فرق الإنقاذ يعملون على مدار الساعة، وأضاف: "نخطط لإنشاء منحدر من موقع أكثر أمانًا حتى نتمكن من إدخال المعدات الثقيلة".

جهود كبيرة لإنقاذ سائق في اليابان

وأوضح أن المياه الجوفية تتسرب إلى الحفرة، مما يجعلها تستمر في الانهيار. ولم يتمكن رجال الإنقاذ من التواصل مع السائق منذ يوم الثلاثاء، إذ غطت التربة والأنقاض كابينة شاحنته بالكامل.

وقال دايسوكي تسوتسوي، وهو مسؤول في محافظة سايتاما، لوكالة "فرانس برس"، إن الأنابيب التالفة "ربما سمحت بتدفق التربة المحيطة، ما أدى إلى تجويف تحت الأرض".

وكان من المقرر الانتهاء من بناء المنحدر، الذي يبلغ طوله 30 مترًا، الجمعة، لكن أحد المسؤولين المحليين أوضح أن العملية قد تستغرق عدة أيام، ويُعقّد المهمة استمرار تآكل الجدران الداخلية للحفرة، التي يبلغ عمقها الآن نحو 10 أمتار، ما يمنع فرق الإنقاذ من البقاء داخلها لفترة طويلة.

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