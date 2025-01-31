جمعية رجال الأعمال: نترقب عمل الشركات المصرية بالسوق الليبي والعراقي

قال م. فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير العقاري بالجمعية، نترقب عمل الشركات المصرية بالسوق الليبي والعراقي لما يتمتع به السوقين من فرص استثمارية كبيرة.

وأوضح ان الشركات المصرية سواء على مستوى التطوير العقاري او المقاولات لديها الخبرة والكفاءة للعمل بالاسواق الخارجية، لافتا إلى أن السوقيين الليبي والعراقي يتمتعان بفرص استثمارية كبيرة وواعدة، ويجب العمل على اقتناص هذه الفرص.

واوضح أن السوق العقاري المصري يسير بخطى ثابتة وحقق نجاحات كبيرة خلال العام المنتهي 2024، بدليل حجم مبيعات السوق والتى سجلت ارتفاع بنسبة 50% مقارنة بمعدلات 2023

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مراسم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان التوقيع على عدد من وثائق التعاون

وتمثلت الوثيقة الأولى في مشروع بروتوكول تعاون مقترح بين مصر والعراق في مجال التنمية المحلية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.

أمّا الوثيقة الثانية، فتضم مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق والهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.

وتمثلت الوثيقة الثالثة في مشروع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية؛ لتبادل الخبرات في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، وقّعها من الجانب المصري، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووقّعها من الجانب العراقي أثير داود سلمان، وزير التجارة.

والوثيقة الرابعة تتضمن مشروع مذكرة تفاهم للنقل البري للركاب والبضائع بين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ووزارة النقل في جمهورية العراق، ووقّعها من الجانب المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل.

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