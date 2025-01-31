أسعار ومساحات شقق الحي السكني الثالث ضمن مبادرة بيتك فى مصر

حددت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان أسعار وحدات الحى السكنى الثالث R3 بـالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تطرحها في المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة وحدات الحى السكنى الثالث R3 بمساحات تبدأ من 114 مترا مربعا وحتى 173 مترا، ويبدأ سعر المتر من 21 ألف جنيه.

والحي السكني الثالث تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، ومقام على مساحة 1000 فدان تقريبًا، ويشتمل على أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، بمختلف المستويات.

ويضم الحي 8 مجاورات، ويضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط بمنطقة الواحة بقلب الحي، بها 674 وحدة سكنية.

وتم تخصيص نحو 4000 وحدة سكنية بالمجاورات الأولى والثانية والثامنة بالحي السكني الثالث R3 وذلك للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات متنوعة تبدأ من 126 م2 2 وتصل إلى 173م2 حسب رغبة العميل.

تحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد

و انتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التى تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

وتعكف الوزارة الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تدشين موقع إلكترونى يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكترونى ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء، تمهيدًا لطرح الوحدات وإجراء التخصيص ابتداءً من 15 فبراير 2025.

تسليم شقق مشروع فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تسليم شقق مشروع فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر للمواطنين الحاجزين، وذلك خلال الفترة من 2 فبراير حتى 24 أغسطس المقبلين.

وقال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان: تقدم لمشروع "فالى تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر أكثر من 11 ألف مواطن تقريبا لحجز 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وقد انتهت فترة الحجز للوحدات السكنية بتاريخ 29 /8/ 2024، والإقبال الكبير على حجز تلك الوحدات يعكس ثقة المواطنين في المشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة.



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