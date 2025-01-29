الأربعاء 29 يناير 2025
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اقتصاد

الثوم يتراجع 10 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم
سعر الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل  سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025.

 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 7 إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 11 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو الملوخية من  15 إلى 17 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم
  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 14 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فول أخضر من 10 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأربعاء في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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