الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، موجة ارتفاعات جديدة أبرزها الليمون والفلفل

سعر الخضار اليوم،فيتو
سعر الخضار اليوم،فيتو

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل  سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025.

<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

 

<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 16 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 11 إلى 25 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 30 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الملوخية من  15 إلى 18 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم
  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 7 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر فول أخضر من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الجمعة في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 33 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم
ads

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض 9 أصناف أكبرها في الجمبري

لن نقف مكتوفي الأيدي وهذا ما سأفعله، أقوى تهديد من ترامب لدول "بريكس"

"الحال أبلغ من المقال" عنوان خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

عيد عبد الملك يعلق على انضمام محمود جهاد للزمالك ويكشف عن صفقة مفاجأة في الطريق

بعد عودة الأمطار والرياح، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

المصريون يزحفون على معبر رفح للرد على تهديد ترامب بتهجير سكان غزة إلى سيناء (فيديو وصور)

طلب من الصليب الأحمر لحماس بعد فوضى تسليم الرهائن في غزة

بمنشور جر شكل، فاركو يعلن انتقال محمود جهاد لنادي الزمالك

منوعات

المزيد

والغريب أنه كان زعلان، أمريكي ينجو من كارثة الطائرة المنكوبة بسبب كلبه

يسلق ضحاياه أحياء، ظاهرة طبيعية مريبة عن نهر يغلي بالأمازون يحير العلماء (فيديو)

دولة أوروبية تواجه 72 ساعة من الظلام لهذا السبب

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

بعد عودة الأمطار والرياح، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أحدث أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية