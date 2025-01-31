انقطاع المياه في عدد من المناطق بالدقهلية غدا السبت لمدة 13 ساعة

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ الدقهلية عن انقطاع المياه عن المناطق التالية، يوم عدا السبت لمدة 13 ساعة:



- الوحدة المحلية بالربيعات



- عرب زيدان المنزلة



- الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن

أماكن ضعف المياه في الدقهلية

وتضعف المياه في عدد من المناطق التالية:



- الوحدة المحلية بالمحمودية

وذلك من الساعة 4:00 فجرا حتى الساعة 5:00 مساءًا يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/١.

تطهير المحطة القديمة والجديدة

يأتي ذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال تطهير المحطة القديمة والجديدة بمرفق مياه ميت فارس بمدينة بني عبيد، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية، وأيضا أعمال اللحام بخط مياه ميت فارس - عرب زيدان.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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