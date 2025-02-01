المتهمون بسرقة الدراجات النارية بالمطرية: نفذنا 5 عمليات بأسلوب بتوصيل الأسلاك

أدلى 3 أشخاص متهمين بسرقة الدراجات النارية في منطقة المطرية باعترافات تفصيلية أمام اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



اعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية في المطرية

وقال المتهمون إنهم كونوا تشكيلًا عصابيًّا في ما بينهم تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “ توصيل الأسلاك ”.

وأضاف المتهمون أنهم اتخذوا من منطقة المطرية مسرحًا لارتكاب نشاطهم الإجرامي خصوصًا لا أحد يعرف هويتهم لقيامهم بإخفاء ملامحهم.



وتابع المتهمون أنهم نفذوا 5 عمليات سرقة من منطقة البساتين ولكنهم سقطوا في الأمن، مضيفين بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم الذي يقوم بتقطيع المسروقات لبيعها كقطع غيار.

وكان اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلهم.



وبإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) تم ضبطه وبحوزته أجزاء متنوعة من الدراجات النارية المستولى عليها، واعترف بتقطيع المسروقات لبيعها كقطع غيار.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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