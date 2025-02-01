السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المتهمون بسرقة الدراجات النارية بالمطرية: نفذنا 5 عمليات بأسلوب بتوصيل الأسلاك

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

أدلى 3 أشخاص متهمين بسرقة الدراجات النارية في منطقة المطرية باعترافات تفصيلية أمام اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
 

اعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية في المطرية

وقال المتهمون إنهم كونوا تشكيلًا عصابيًّا في ما بينهم تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “ توصيل الأسلاك ”.

 

وأضاف المتهمون أنهم اتخذوا من منطقة المطرية مسرحًا لارتكاب نشاطهم الإجرامي خصوصًا لا أحد يعرف هويتهم لقيامهم بإخفاء ملامحهم.


وتابع المتهمون أنهم نفذوا 5 عمليات سرقة من منطقة البساتين ولكنهم سقطوا في الأمن، مضيفين بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم الذي يقوم بتقطيع المسروقات لبيعها كقطع غيار.

 

وكان اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من  3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5  وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلهم.
 

وبإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) تم ضبطه وبحوزته أجزاء متنوعة من الدراجات النارية المستولى عليها، واعترف بتقطيع المسروقات لبيعها كقطع غيار.

 

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطرية منطقة المطرية سرقة الدراجات النارية سرقة الدراجات النارية في المطرية الدراجات النارية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المطرية

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في مصر القديمة

28 يناير، محاكمة عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في الأزبكية
ads

الأكثر قراءة

ننشر أسماء ضحايا حادث دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالبحيرة

بعد تدخل أشخاص معينة، بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

نجل فنان شهير يصدم 3 أشخاص بالبحيرة ويتسبب في وفاة أحدهم

اللقطات الأولى لافتراس أسد لعامل حديقة حيوان الفيوم (فيديو)

قرار عاجل من النيابة ضد نجل الفنان عبد العزيز مخيون بعد دهسه 3 أشخاص

بدء غلق شارع الهرم كليا من ميدان الجيزة إلى كوبري عباس لمدة 6 سنوات

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 31 يناير 2025

قتلى بتحطم طائرة في فيلادلفيا الأمريكية واشتعال النيران في منازل (فيديو)

منوعات

المزيد

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية