الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

حمدي فتحي أساسيا في مواجهة الوكرة والشحانية بالدوري القطري

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أعلن مدرب فريق الوكرة عن تشكيل فريقه لمواجهة الشحانية في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد 974 ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري القطرى.

تواجد المصرى حمدى فتحى في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة في مواجهة الشحانية. 

تشكيل الوكرة أمام الشحانية
 

 

ترتيب الوكرة والشحانية في الدوري القطري
 

ويتواجد الوكرة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري القطرى برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الشحانية المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

 

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الدوري القطري الشحانية الوكرة حمدي فتحي الوكرة أمام الشحانية

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