الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة ضد العربي في الدوري القطري

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أعلن بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة،عن تشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة العربي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري.

ويتواجد المحترف المصري حمدي فتحي في التشكيل الاساسي لفريق الوكرة لمواحهة العربي اليوم. 

تشكيل الوكرة ضد العربي 

ترتيب الوكرة والعربي في الدوري القطري 

ويحتل الوكرة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، بينما يأتي العربي في المرتبة العاشرة وفي رصيده 13 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوكرة العربي الدوري القطري حمدي فتحي

مواد متعلقة

عبد الله السعيد والونش يشاركان في التدريبات استعدادًا لمباراة الزمالك والجونة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن سبورت بالدوري

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل

من يحمي عرين الأهلي أمام بيراميدز؟

ads

الأكثر قراءة

موعد انعقاد أول اجتماع لـ لجنة تسعير المواد البترولية في 2025

حد السحب الاقصي يوميا علي تطبيق انستاباي

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل

بتكلفة 1.5 مليار جنيه، توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع عالمي بمرسى علم

هيئة الدواء تحذر من التوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل مفاجئ

وزارة المالية تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار

حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم

تفوق أهلاوي، تاريخ مواجهات الأهلي مع بيراميدز بجميع المسابقات

منوعات

المزيد

انتشار وفاة الأطفال في المغرب، المملكة تكشف الأسباب الكاملة

الملكة رانيا: الأميرة إيمان حامل

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مانشستر سيتي مع تشيلسي.. ليفربول ضد أيندهوفن.. بيراميدز أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025؟ وما حكم صيامها

كيف وصف الله شدة اشتعال نار جهنم؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية