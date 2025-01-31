الدوري القطري، الشحانية يتقدم على الوكرة بهدف في الشوط الأول

الدوري القطري، انتهى الشوط الأول من مباراة الوكرة أمام الشحانية بتقدم الأخير بهدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد 974 ضمن مباريات الجولة الـ 14 لمنافسات الدوري القطرى للمحترفين.

سجل هدف الشحانية اللاعب الحسن كوروما في الدقيقة 45

أعلن السويدي بويا إسباغي المدير الفني لفريق الوكرة القطري تشكيلة فريقه لمواجهة الشحانية، ضمن مواجهات الجولىة الرابعة عشر من الدوري القطري للمحترفين

حمدي فتحي أساسيا أمام الشحانية

وتواجد الدولي المصرى حمدى فتحى في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة القطري لمواجهة الشحانية

تشكيل الوكرة ضد الشحانية

يتواجد الوكرة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري القطرى برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الشحانية المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

يدخل الفريقين المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق كل منهما الانتصار في الجولة الماضية، حيث فاز الوكرة على حساب العربي بنتيجة 4-3، والشحانية على حساب الخور بنتيجة 2-1.

أزمات دفاعية في صفوف الوكرة

ويعانى الوكرة من أزمات دفاعية قبل مباراة اليوم حيث لم يخرج بشباك نظيفة فى كل مبارياته منذ نوفمبر الماضى، ويعول على أبرز أوراقه المتمثلة في ريكاردو جوميز وعيسى العيدوني وأيوب عسال وحمدي فتحي من أجل تحقيق انتصار جديد.

على الجانب الأخر، يطمح فريق الشحانية في مواصلة الأداء القوي، خاصة أنه يواجه فريق يتمتع بالهجوم الشرس، ولذلك فسيكون الاعتماد على أداء متوازن بين الدفاع والهجوم وإيقاف أهم الأسلحة الهجومية للخروج بنتيجة إيجابية وتثبيت أقدامه في وسط الترتيب بعيدًا عن دائرة الخطر.

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