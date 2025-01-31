بمشاركة معلول، 12 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة ‏مودرن سبورت مساء الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالمباراة، ‏والاستعداد للمرحلة القادمة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا قبل الانخراط في التدريبات ‏الخططية التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وشارك على معلول لاعب الأهلي فى مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بالتزامن مع الأنباء التى خرجت لتؤكد اقتراب اللاعب من الرحيل وعدم قيده في قائمة الفريق.

وتنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن يوم الأحد المقبل على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة الحادية عشرة للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

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