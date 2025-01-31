جامعة الإسكندرية تعلن تأييد قرارات الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية

أصدر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، بيانا أكد فيه دعم وتأييد المواقف والقرارات التي تتخذها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية ووقف مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد المجلس أن جامعة الإسكندرية بكامل منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري، تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها دعمًا للقضية الفلسطينية، حفاظًا على الأمن القومي المصري وسيادة الدولة المصرية، وتساند الموقف المصري الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين.

كما أصدر مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي بيانًا يعلن فيه رفضه لتهجير الفلسطينيين ودعم موقف الدولة المصرية،

وجاء تصريح الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة قائلًا: إن موقف مصر الثابت على مدار تاريخ القضية الفلسطينية ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال والالتزام بالشرعية الدولية وإنشاء دولته، هو موقف لم ولن يتغير بتغير الأحداث بل يزداد صلابة أمام ما يعانيه الشعب الفلسطيني من معاناة وانتهاك لحقوقهم الإنسانية والتاريخية والقانونية، وفي ظل صمت مهين لدول تصنف بالكبرى وتنادي بالحقوق الإنسانية والعدالة والديموقراطية.

واستمرار مصر وقيادتها السياسية وثبات موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وصموده وحقوقه المشروعة والرفض الكامل لمحاولات تصفية القضية بمزاعم وأفكار الإستيطان أو ضم الأرض أو التهجير لاقتلاع أصحاب الأرض عن وطنهم،

هو الموقف الذي تؤيده وتدعمه نقابة المهندسين بالإسكندرية ومجلسها مناشد للمجتمع الدولي بالعمل جادًا على حل القضية وفق الشرعية الدولية وحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

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