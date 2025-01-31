نيكول سابا تلعب بوكسنج وخالد سليم رجل ثري في "وتقابل حبيب" "فيديو"

مسلسل وتقابل حبيب ، كشفت شاشة ON E عن البرومو الخاصة بكل من الفنانة اللبنانية نيكول سابا والفنان خالد سليم المشاركين في مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

مسلسل وتقابل حبيب ياسمين عبد العزيز رمضان 2025

وظهرت نيكول سابا في البرومو الخاص بها من مسلسل وتقابل حبيب فتاة يبدو عليها الغموض وتمارس رياضة البوكس بينما ظهر خالد سليم في دور الرجل الثري الذي يمتك شركة كبيرة.

وتخوض الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب” الذى تواصل تصويره حاليًا بأحد الديكورات الأساسية للعمل في استديو بمنطقة المريوطية.

وتلعب ياسمين عبدالعزيز شخصية “ليل الحسيني” التى تعيش في مشاكل مع زوجها الذى يلعب دوره الفنان خالد سليم، وتطلب الطلاق منه، وبعد فترة تتعرف على رجل أعمال يلعب دوره الفنان كريم فهمي، وتبدأ قصة حب بينهما، ولكن يعود زوجها ويطاردها مرة أخرى.





وخلال أحداث العمل يدخل كل من خالد سليم وكريم فهمي في أزمات بسبب حب كل منهم لـ"ليل".

وتلعب أنوشكا شخصية والدة ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث العمل، وتساندها في حياتها، بسبب الأزمات التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، وكريم فهمى، وإيمان السيد، وصلاح عبد الله، ومحمود ياسين جينيور، ونيكول سابا، أنوشكا، وحنان سليمان، ورشوان توفيق وبدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

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