القبض على المتهمين بالتعدي على سائق بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص بالشرقية بقيام آخر بالتعدي عليه بالضرب محدثًا إصابته بالوجه.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص بالشرقية بقيام آخر بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته بالوجه.



وبالفحص تبين أنه الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت بلاغا من (سائق مركبة "توك توك" مصاب بجروح قطعية بالوجه) بقيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته خلال مشاجرة بينهم بسبب الخلاف حول أولوية المرور، وتم ضبط مرتكبى الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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